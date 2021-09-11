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الوطني

كورونا.. استقبال 3 ملايين جرعة جديدة من اللقاح

بقلم أسماء.ع
كورونا.. استقبال 3 ملايين جرعة جديدة من اللقاح
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استقبلت، أمس الجمعة، وزار ة الصحة، حصة جديدة من لقاح كورونا “كوفيد-19-“، حيث قدرت الكمية  بـ 3 ملايين جرعة. وبهذا يصل اجمالي الجرعات التي تم اقتناؤها بين بفترة 5 إلى 10 سبتمبر 7.5 مليون  جرعة من اللقاح.

وستستقبل شحن أخرى من اللقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد19-،  في الأيام المقبلة –حسب بيان وزارة الصحة-.  وأكدت الأخيرة، أن مجمل اللقاحات المتحصل عليها يتم توزيعها على جميع ولايات الوطن. وناشد القطاع، جميع  المواطنين الانخراط في عملية التلقيح الكبرى.

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