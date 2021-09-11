كورونا.. استقبال 3 ملايين جرعة جديدة من اللقاح
بقلم أسماء.ع
استقبلت، أمس الجمعة، وزار ة الصحة، حصة جديدة من لقاح كورونا “كوفيد-19-“، حيث قدرت الكمية بـ 3 ملايين جرعة. وبهذا يصل اجمالي الجرعات التي تم اقتناؤها بين بفترة 5 إلى 10 سبتمبر 7.5 مليون جرعة من اللقاح.
وستستقبل شحن أخرى من اللقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد19-، في الأيام المقبلة –حسب بيان وزارة الصحة-. وأكدت الأخيرة، أن مجمل اللقاحات المتحصل عليها يتم توزيعها على جميع ولايات الوطن. وناشد القطاع، جميع المواطنين الانخراط في عملية التلقيح الكبرى.
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=984367