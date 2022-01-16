 كورونا..تراجع عدد الإصابات اليومية والوفيات في بريطانيا

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 70924 إصابة و88 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 15217280 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 151987 حالة، بعد تسجيل88 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 52 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 47 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.