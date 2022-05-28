كورونا..تسجيل 3 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وفي بيان للوزارة، فقد تم تسجيل حالة واحدة تماثلت للشفاء، بينما لايتواجد أي مريض في العناية المركزة.

كما شددت الوزارة، على الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،باعتبارها عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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