كورونا تصيب أكثر من 400 ألف وتقتل 3523 شخص في الهند خلال الـ24 ساعة الأخيرة

بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الهند أكثر من 400 إصابة .

ورغم أن السلطات فتحت باب التطعيم أمام جميع البالغين، إلا أن البلاد تشهد نقصا كبيرا في جرعات اللقاح.

وسُجّلت السبت حوالي 3523 وفاة في يوم واحد، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 211 ألفا و843 وفاة.

إلا أن عددا من الخبراء يرى أن العدد الفعلي أكبر بكثير إذ إن عدد الفحوص ليس كافيا وأسباب الوفاة لا تسجل بدقة.

وحتى قبل إطلاقه، يبدو أن برنامج التلقيح الهندي على نطاق واسع مقوض، إذ يبلغ عدد البالغين في الهند حوالي 600 مليون شخص،

ووصلت أولى المساعدات الطبية الدولية التي أعلنت عنها أكثر من أربعين دولة إلى الهند حيث تعاني المستشفيات من نقص كبير في الأسرّة والأكسجين والأدوية.

وسيتم السبت تحميل طائرة بمعدات طبية من مطار رواسي الفرنسي.

وسبق أن حطّت الجمعة طائرة عسكرية أمريكية تحتوي على أكثر من 400 قارورة أكسجين .

وتوفي 16 مصابا بكوفيد-19 وممرضتان السبت في حريق بمستشفى في بهاروش في ولاية غوجارات الغربية، أثناء حادثة حريق جديدة في مستشفيات غارقة في الوباء.

ويغذي ارتفاع عدد الإصابات في هذا البلد انتشار الوباء في كافة أنحاء العالم، حيث أُصيب أكثر من 150 مليون شخص.

وتسبب الوباء بأكثر من 800 ألف إصابة جديدة في اليوم كمتوسط في العالم، وهو عدد ارتفع بأكثر من ضعفين منذ منتصف فيفري