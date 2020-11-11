كورونا تضرب بقوة في الجزائر.. 811 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أوردة رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 64257 حالة.

وبذلك سجلت الجزائر اليوم، أعلى حصيلة لإصابات كورونا الجديدة، منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 16 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 2093.

بينما تماثل للشفاء 354 شخصا، ليرتفع عدد المصابين المتماثلين للشفاء إلى 42980 حالة.

هذا ويتواجد 49 مريضا في مصلحة العناية المركزة.