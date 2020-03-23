كورونا.. تعليق جميع الرحلات الجوية بالإمارات لمدة أسبوعين

أعلنت الإمارات العربية تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتا لمدة أسبوعين، بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأفاد المتحدث باسم الطيران الإماراتي، اليوم الإثنين في بيان نشرته الشركة، أنه وإلتزاما بتوجيهات جكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تعلق طيران الإمارات مؤقتاً جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الـ25 مارس الجاري.

وأضاف المتحدث “نحن ندعم هذه الإجراءات التي أتخذت لحماية المجتمعات من انتشار فيروس كوفيد-19، ونتطلع إلى استئناف خدمات الركاب حالما تسمح الظروف بذلك”.

ودعا المتحدث في ذات السياق “نرجو من عملائنا الأعزاء المتأثرين بهذه الإجراءات زيارة emirates.com أو مراجعة وكلاء سفرهم لطلب المساعدة”.