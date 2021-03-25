كورونا.. تعويض عشرات آلاف التجار المتضررين و”الصولد” سيقضي على المضاربة

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، أن قضية المحلات المتضررة من كورونا، متعلقة بمبدأ حفظ النفس قبل المال.

وأوضح وزير التجارة، أن القرارات السيادية التي اتخذها الحكومة، جعلت نسبة إصابات كورونا تنخفض تدريجيا مقارنة بالدول الأخرى.

وقال رزيق، “نطب السماح من التجار، الله غالب، هذه القرارات التي تدخل في اطار المصلحة الصحية العامة”.

وأشار المسؤول، أن الحكومة عوضت 10 آلاف من التجار، بـ10000 إلى 30 ألف دينار.

وأبرز، الوزير، دور البيع بالتخفيض و”الصولد” في القضاء على المضاربة، وإعطاء نفس جديد للتجار في بيع قدر المستطاع من السلع.