كورونا تقتل أكثر من 100 ألف شخص بفرنسا

أظهرت البيانات الرسمية، في فرنسا أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز 100 ألف، وتم تسجيل 300 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال وزير العمل والحسابات العامة لصحيفة “لوفيغارو”، أن فرنسا تتعرض لانتقادات بسبب حملة التلقيح البطيئة نسبيا على أراضيها.

و ستكلف جائحة فيروس كورونا فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات، بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.

و تعد فرنسا صاحبة ثامن أعلى حصيلة وفيات في العالم جراء كورونا، خاصة وأنها تواجه موجة وبائية ثالثة.

وتخطى عدد المصابين الذين أدخلوا العناية المركزة 5900 مريض، وهي أعلى حصيلة منذ ربيع العام 2020.