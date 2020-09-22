كورونا تقتل 965 ألف شخص وتصيب أكثر من 31 مليون حول العالم

كشفت آخر الإحصائيات، تسجيل أكثر من 31 مليون إصابة بفيروس كوررنا حول العالم، ووفاة أكثر من 965 الف حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الإصابات وصل إلى أكثر من 31 مليونا و245 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 21.4 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 965 ألفا.

وتحتل أمريكا المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.