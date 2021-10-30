كورونا حول العالم.. الوفيات تقارب الـ5 ملايين

كشفت آخر إحصائيات لجامعة “جونز هوبكنز“، أن الوفيات بفيروس كورونا حول العالم قاربت الـ5 ملايين حالة وفاة. كما تجاوز عدد الإصابات 246 مليون حالة.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى غاية صبيحة اليوم السبت 4 ملايين و963 ألف و256 حالة وفاة. وفي المقابل ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 246 مليون و36 ألف و270 إصابة مؤكدة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالوباء، بـ45.6 مليون إصابة. تليها الهند بـ 34.2 مليون إصابة، والبرازيل بحوالي 21.7 مليون حالة.

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ومن جهتها، كشفت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 43941 إصابة و207 وفاة جديدة بفيروس كورونا. ليصل اجمالي الحالات الى 8897149 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 140041 حالة، بعد تسجيل207 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة. كما ان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

كما سجلت روسيا لليوم الثاني على التوالي أرقاما قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا. تحاوزت الألف حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء عن 1123 حالة وفاة كوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، ما يزيد عن الرقم القياسي السابق 1106 وفيات والذي سجل أمس الثلاثاء.

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