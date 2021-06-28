كورونا عبر العالم.. 181 مليون إصابة و4 ملايين وفاة

بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، عبر العالم، 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة منذ تفشي الجائحة القادمة من الصين، حسب إحصائية لوكالة “رويترز”.بينما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي، 181 مليونا حتى الآن.

وسُجلت الإصابات بكوفيد-19، في أكثر من 210 دول ومنطقة.وتتمثل الدول العشرة الأكثر تضررا من الفيروس التاجي من حيث الوفيات في كل من الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، بـ 603544 حالة وفاة، و33 مليونا و755793 إصابة.تليها البرازيل بـ512735 حالة وفاة، و18 مليونا و386894 إصابة. ثم الهند بـ395751 حالة وفاة، و30 مليونا و233183 إصابة.

وتأتي بعدها المكسيك، والتي تسجل 232564 حالة وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة.تليها البيرو بـ191500 حالة وفاة، ومليونان و46 ألف إصابة.وتأتي روسيا في المرتبة السادسة، بـ 133282 حالة وفاة، و5 ملايين و451291 إصابة.ثم بريطانيا بـ128364 حالة وفاة، و4 ملايين و748 ألف إصابة.وإيطاليا: 127472 حالة وفاة، و4 ملايين و58 ألف إصابة.وفرنسا بـ110951 حالة وفاة، و5 ملايين و768443 إصابة.وفي المرتبة العاشرة، تأتي دولة كولومبيا بـ104678 حالة وفاة، و4 ملايين و158 ألف إصابة.