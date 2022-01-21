كورونا.. غلق المدارس القرآنية لمدة 10 أيام

قررت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف تعليق الدارسة عبر كامل المدارس القرآنية والزوايا وكذا الاقسام والحلقات القرآنية لمدة 10 ايام. وذلك بداية من الخميس 20 جانفي 2022. القرار جاء عقب الأانتشار الواسع لفيروس كورونا لدى الأاطفال خاصة في الوسط المدرسي .

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على الفيسبوك انه في إطار الإجراءات المتخدة للحد من إنتشار وباء كورونا وتمشيا مع قرارات السلطات العليا للبلاد تقرر غلق المدارس القرآنية 10 أيام وكذا الزوايا والاقسام والحلقات القرآنية.

وبهذا فقد اعلمت الوزارة المديريات الولائية لها ان القرار يشمل مختلف مرافق تعليم القرآن.

وقرر الاربعاء الماضي رئيس الجمهورية بتعليق الداراسة عبر المؤسسات التعليمية وفي أطوارها الثلاث لمدة 10 أيام بداية من 20 جانفي 2022. وذلك عقب تفشي وباء كورونا في الأوساط المدرسية.