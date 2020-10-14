كورونا في البرازيل: أزيد من 10 آلاف إصابة و309 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، 10 آلاف و220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و309 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 5 ملايين و113 ألفا و628 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 150 ألفا و998 حالة، فيما تماثلت 4 ملايين و526 ألفا و975 حالة للشفاء في البرازيل.

وتعد البرازيل ثاني أعلى بلد في عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة.

كما يعد البرازيل ثالث أكبر عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة والهند.

وسجلت أول إصابة بالمرض في 26 فيفري، وأول وفاة في 16 مارس.

وارتفع المنحى بعدها بشكل حاد، قبل أن يستقر في جويلية، مع تسجيل معدل يومي بأكثر من ألف وفاة.