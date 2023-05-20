كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271822 حالة.

فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 183036 حالة, في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما لم يتماثل اي مريض للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما لم يتواجد اي مريض في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.