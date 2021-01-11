كورونا في الجزائر: تسجيل صفر حالة في 20 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 225 إصابة جدية بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 102369 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2812 حالة وفاة.

بينما تماثلت 191 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 69403 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 33 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 41 ولاية سجلت أقل من 09 حالات منها 20 ولاية لم تسجل أية حالة.

في حين سجلت 7 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

وتبقى الوقاية والإلتزام بالتدابير الوقائية الصحية هي أفضل علاج من فيروس كورونا من خلال الإلتزام بـ:

إرتداء القناع الوقائي الكمامة.

الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

إستخدام المعقمات وغسل اليدين بإستمرار.