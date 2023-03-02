كورونا في الجزائر.. تسجيل 15 اصابة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 15 حالة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271462 حالة.فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182796 حالة, في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تماثل 3 مرضى للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما لم يتواجد اي مريض في العناية المركزة.