كورونا في الجزائر.. تسجيل 186 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 50400 إصابة.

وتم تسجيل خلال نفس الفترة، 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

ليرتفع بذلك، عدد ضحايا الفيروس التاجي بالبلاد إلى 1698.

في حين تم تسجيل 121 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35428، بينما تتواجد 25 حالة في مصلحة العناية المركزة.