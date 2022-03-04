كورونا في الجزائر تواصل الانخفاض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 54 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة. فيما يتواجد 11 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

طالع أيضا:

وزير الصحة: نأمل في أن يستمر المنحى التنازلي لكورونا إلى غاية القضاء عليها نهائيا

عقد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جمعه بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

ويأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الأسبوعية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا.

وخلال هذا اللقاء، جدد الوزير شكره لجميع عمال القطاع على المجهودات التي بذلوها منذ بداية جائحة كوفيد-16، معبّرا عن أمله في أن يستمر المنحى التنازلي المسجل في عدد الإصابات بالفيروس إلى غاية القضاء عليه نهائيا أو يتحول إلى مجرد إنفلونزا موسمية دون تعقيدات تذكر.

كما إستغل الوزير فرصة هذا اللقاء لنقل تقديرات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعمال القطاع خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس الأحد 27 فيفري 2022.

وزير الصحة يشدد الوزير على أهمية إعادة تهيئة مصالح الإستعجالات الطبية

وفي هذا السياق و بناء على التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهوربة، طالب وزير الصحة مدراء الصحة للولايات بضرورة تحسين ظروف الإستقبال و مستوى الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية و على وجه الخصوص أقسام ومصالح الإستعجالات الطبية وكذا المؤسسات العمومية للصحة الجوارية والتي شدد الوزير على أهمية إعادة تهيئتها والعمل على توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بهدف تجنيبه مشقة التنقل إلى المراكز الإستشفائية من أجل تلقي خدمات يمكن الحصول عليها على مستوى المؤسسات الجوارية التي قال أنه يجب أن يوفر البعض منها خدمات على مدار الـــ24سا .

ومن جهة أخرى وعلى ضوء الإستقرار المسجل في الوضعية الوبائية، جدد التذكير بضرورة العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات من خلال الإستئناف التدريجي لمختلف النشاطات خاصة ما تعلق منها بالبرامج الجراحية، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تتم حسب وضعية كل مؤسسة صحية.