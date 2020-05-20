كورونا في الجزائر.. توزيع الإصابات حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، فقد ارتفع اجمالي الإصابات إلى 7542 إصابة مؤكدة.
بينما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 568 حالة وفاة.
أما فيما يخص حالات الشفاء فقد تماثلت 222 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 3986 متعاف من فيروس كورونا.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1 038
الجزائر: 854
وهران: 476
سطيف: 453
قسنطينة: 364
عين الدفلى: 353
تيبازة: 280
تلمسان: 233
بجاية: 223
برج بوعريريج: 215
المدية: 178
ورقلة: 167
أم البواقي: 160
عنابة: 157
تيارت: 149
تيزي وزو: 142
باتنة: 122
الجلفة: 120
بشار: 119
مـعـسـكـر: 112
بسكرة: 106
بومرداس: 103
سكيكدة: 102
خنشلة: 101
عين تموشنت: 91
غرداية: 91
أدرار: 88
المسيلة: 80
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
تيسمسيلت: 68
مستغانم: 62
البويرة: 58
الأغواط: 58
تبسة: 57
جيجل: 55
الوادي: 55
قالمة: 51
نعامة: 48
ميلة: 45
سوق أهراس: 41
غليزان: 39
البيض: 28
الطارف: 25
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 4
تمنراست: 3
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