كورونا في الجزائر.. توزيع الإصابات حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، فقد ارتفع اجمالي الإصابات إلى 7542 إصابة مؤكدة.

بينما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 568 حالة وفاة.

أما فيما يخص حالات الشفاء فقد تماثلت 222 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 3986 متعاف من فيروس كورونا.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1 038

الجزائر: 854

وهران: 476

سطيف: 453

قسنطينة: 364

عين الدفلى: 353

تيبازة: 280

تلمسان: 233

بجاية: 223

برج بوعريريج: 215

المدية: 178

ورقلة: 167

أم البواقي: 160

عنابة: 157

تيارت: 149

تيزي وزو: 142

باتنة: 122

الجلفة: 120

بشار: 119

مـعـسـكـر: 112

بسكرة: 106

بومرداس: 103

سكيكدة: 102

خنشلة: 101

عين تموشنت: 91

غرداية: 91

أدرار: 88

المسيلة: 80

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

تيسمسيلت: 68

مستغانم: 62

البويرة: 58

الأغواط: 58

تبسة: 57

جيجل: 55

الوادي: 55

قالمة: 51

نعامة: 48

ميلة: 45

سوق أهراس: 41

غليزان: 39

البيض: 28

الطارف: 25

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 4

تمنراست: 3