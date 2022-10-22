كورونا في الجزائر..عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا أو وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 270771 حالة، اما بالنسبة لعدد الوفيات فبلغ 6881 حالة.

;بلغ عدد المتماثلين للشفاء 182380 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة بالعناية المركزة، وفقا لذات المصدر.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.