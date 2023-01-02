كورونا في الجزائر: 0 إصابة جديدة و0 وفاة خلال 24 ساعة

لم تسجل الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، أية إصابة جديدة وأية وفاة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3 مرضى للشفاء.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271229 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182653 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.