كورونا في الجزائر.. 0 حالة في 10 ولايات و32 ولاية سجلت أقل من 9 حالات

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن 10 ولايات لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب آخر إحصائية أصدرتها ذات الهيئة، فإن 32 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 16 ولاية أكثر 10 حالات، خلال ال 24 ساعة الأخيرة.



وأوضح المصدر نفسه، انه تم تسجيل 591 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ 1,3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا ويتواجد حاليا 44 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 591 حالة جديدة، 12 حالة وفاة، و498 حالة شفاء.