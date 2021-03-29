كورونا في الجزائر.. 110 إصابة و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 116946 حالة.

بينما تم تسجيل 4 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3084.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 82 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 81349 شخصا.

فيما يتواجد 20 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.