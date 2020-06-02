كورونا في الجزائر.. 113 إصابة جديدة و6 وفيات و173 متعاف

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كورونا في الجزائر.. 113 إصابة جديدة و6 وفيات و173 متعاف
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن مصالحها سجلت 113  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و6 وفيات جديدة.

وحسب ما أورده اليوم الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، فإن عدد الإصابات المؤكدة في الجزائر ارتفع إلى 9626 إصابة.

بينما ارتفعت عدد الوفيات إلى 667 حالة وفاة، منذ ظهور فيروس كورونا في الجزائر وهذا بعدما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يخص المتعافين فقد سجلت مصالح الوزارة 173 حالة جديدة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6067.

كما كشفت وزارة الصحة أيضا أن 27 مصابا لا يزالون داخل العناية المركزة.


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