كورونا في الجزائر.. 124 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 207506 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5961، بعد تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 74 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 142406، فيما يقبع حاليا 19 مريضا بالعناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس السبت، 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

هذا وأعلن رئيس لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، عن انطلاق التلقيح بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا رسميا، بكل مراكز التلقيح.

وقال ذات المسؤول، إن الموجة الرابعة أمر غير مستبعد، داعيا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية وكذا الإقبال على التلقيح لتفادي هذه الموجة.

وأوضح رئيس لجنة رصد وتفشي الفيروس التاجي بالجزائر، إن أخذ الجرعة الثالثة تكون بعد تلقي الجرعة الثانية.

هذا وتلقى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من إطارات الإدارة المركزية الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويأتي هذا تبعا لتوصيات اللّجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر وعملا بتعليمة المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة.

وجدد الوزير، بهذه المناسبة، دعوته لكل المواطنين الى ضرورة التلقيح ضد كوفيد-19 والذي يبقى الوسيلة الانجع لمحابهة هذا المرض.

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