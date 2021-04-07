كورونا في الجزائر.. 125 إصابة و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 118004 حالة.

بينما تم تسجيل 4 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3113.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 96 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 92192 شخصا.

فيما يتواجد 20 مريضا في مصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.