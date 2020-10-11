كورونا في الجزائر.. 132 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أوردته إذاعة “جيل أف أم”، تم تسجيل 132 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 53072.

وتم تسجيل الإصابات الجديدة بالفيروس على مستوى 19 ولاية، بينما لم تسجل29 ولاية أي اصابة بكوفيد_19.

وحسب رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، تم تسجيل 6 وفيات جديدة بسبب كورونا، ليرتفع اجمالي ضحايا الفيروس إلى 1801.

هذا وقد تم تسجيل 104 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء إلى 37274، بينما يتواجد 28 مريضا داخل مصلحة العناية المركزة.