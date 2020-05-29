كورونا في الجزائر.. 137 إصابة جديدة و8 وفيات و145 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنه عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 137 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، مع تسجيل 8 وفيات جديدة.

وحسب الناطق الرسمي باسم لجنة متالعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، فإن اجمالي عدد الإصابات بلغ 9134 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

أما فيما يخص الوفيات فقد ارتفع إلى 635 وفاة بفيروس كورونا، وهذا بعدما سجلت مصالح وزارة الصحة وفاة 8 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

بينما بلغ اجمالي الذين تماثلوا للشفاء 5422 حالة، بينما تم تسجيل 145 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة اليوم.