كورونا في الجزائر.. 179 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة وصل 179 حالة جديدة، و4 وفيات.

وحسب الناطق الرسمي للجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا جمال فورار، فإن اجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4447 عبر 48 ولاية، وهذا بعدما تم تسجيل 179 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 463 وفاة، بعدما توفي 4 أشخاص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين تماثل للشفاء 64 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع اجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1936.