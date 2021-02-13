كورونا في الجزائر.. 210 إصابة و3 وفيات و188 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
كورونا في الجزائر.. 210 إصابة و3 وفيات و188 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 210 إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات و188 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=959546

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com