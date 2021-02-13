كورونا في الجزائر.. 210 إصابة و3 وفيات و188 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 210 إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات و188 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة
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