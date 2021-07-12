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كورونا في الجزائر.. 878 إصابة جديدة و15 وفاة خلال 24 ساعة
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كورونا في الجزائر.. 878 إصابة جديدة و15 وفاة خلال 24 ساعة

بقلم ط.خير الدين
كورونا في الجزائر.. 878 إصابة جديدة و15 وفاة خلال 24 ساعة
فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الإثنين، عن تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان وزارة الصحة فلقد تماثل 580 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، بينما يتواجد 36 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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