كورونا في الجزائر.. 94 إصابة و5 وفيات خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر.. 94 إصابة و5 وفيات خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 116349 حالة.

بينما تم تسجيل 5 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3066.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 89 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 80839 شخصا.

فيما يتواجد 9 مرضى، بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.


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