كورونا في العالم.. 241 مليون إصابة و4.9 مليون وفاة

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم إلى أكثر من241.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.9 مليون وفاة.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 241.113.527، وإجمالي الوفيات 4.905.124.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ726196 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.050.899.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603465 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.651.910.

تلتها في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 452290، وإجمالي إصابات 34.081.315.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284477 وإجمالي إصابات 3.758.469.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 220323 وإجمالي إصابات 7.903.963.

وجاءت في المرتبة السادسة البيرو بإجمالي وفيات 199843 وإجمالي إصابات 2.190.009.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142999 وإجمالي إصابات 4.235.384.

وجاء في المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 139042 وإجمالي إصابات 8.537.619.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131585، وإجمالي إصابات 4.719.493.

وجاءت في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126886 وإجمالي إصابات 4.982.575.

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