كورونا في بلجيكا: 5182 إصابة جديدة و186 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت بلجيكا اليوم الخميس، 5182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و186 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا، أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 39578 شخصا إلى المستشفى.

بينما توفي 15025 شخصا بسببه، بينهم أكثر من 5000 شخص خلال الموجة الثانية للجائحة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دى كرو، “آخر شيء نريده هو موجة جديدة من فيروس كورونا”.

وأضاف “إذا لم نلتزم بالإجراءات، فسوف تعاني البلاد من نتيجة هذا الأمر بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع”.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكى أن الفيروس موجودا في البلاد، وإلى أن يتم تطعيم المواطنين فإن في كل مواطن خطر ويجب الاعتراف بذلك.