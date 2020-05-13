كورونا في تونس: تقليص ساعات حظر التجول في البلاد

قرّرت السلطات التونسية اليوم تقليص ساعات حظر التجول الليلي عبر كامل مناطق البلاد وهذا إبتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرّر تقليص ساعات حظر التجول الليلي.

وهذا بدءا من الساعة 11 ليلا إلى غاية 5صباحا، عوض من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحا.

ويدخل هذا الإجراء في إطار التخفيف التدريجي للتدابير الاحترازية في تونس المفروضة من مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا أمس الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي.