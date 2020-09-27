كورونا في 48 ولاية..البليدة تيزي وزو وجيجل يسجلون أعلى حصيلة يومية

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كورونا في 48 ولاية..البليدة تيزي وزو وجيجل يسجلون أعلى حصيلة يومية
بقلم خالد زوبيري

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر 51097، بعد تسجيل 153 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فقد تم تسجيل في كل من ولايات البليدة، تيزي وزو وجيجل 22 إصابة جديدة،

في حين سجلت ولاية الجزائر العاصمة 20 حالة جديدة، بينما لم تشهد 29 ولاية أي إصابة جديدة .

وفيما يلي قائمة الولايات التي سجلت أكبر حصيلة خلال 24 ساعة الأخيرة:

البليدة: 4123 +22

تيزي وزو: 1234 +22

جيجل : 1043 +22

الجزائر: 5695 +20

تيبازة: 1403 +10

باتنة : 1854+ 13


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