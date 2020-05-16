كورونا في 48 ولاية.. هكذا تتوزع الإصابات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابة بالفيروس التاجي في البلاد إلى 6821 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 542.

وتتوزع الإصابات بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 996

الجزائر: 784

وهران: 431

سطيف: 349

عين الدفلى: 345

قسنطينة: 309

تيبازة: 256

تلمسان: 222

برج بوعريريج: 212

بجاية: 211

المدية: 172

ورقلة: 157

أم البواقي: 146

تيارت: 135

تيزي وزو: 131

عنابة: 115

الجلفة: 113

مـعـسـكـر: 103

بشار: 102

بسكرة: 97

باتنة: 93

غرداية: 89

سكيكدة: 86

عين تموشنت: 83

أدرار: 81

بومرداس: 81

الشلف: 72

خنشلة: 70

سيدي بلعباس: 69

تيسمسيلت: 67

مستغانم: 62

المسيلة: 57

البويرة: 55

الأغواط: 55

جيجل: 51

الوادي: 49

تبسة: 47

قالمة: 46

نعامة: 42

سوق أهراس: 38

غليزان: 38

ميلة: 34

الطارف: 22

البيض: 21

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 4

تمنراست: 3