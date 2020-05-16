كورونا في 48 ولاية.. هكذا تتوزع الإصابات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابة بالفيروس التاجي في البلاد إلى 6821 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 542.
وتتوزع الإصابات بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 996
الجزائر: 784
وهران: 431
سطيف: 349
عين الدفلى: 345
قسنطينة: 309
تيبازة: 256
تلمسان: 222
برج بوعريريج: 212
بجاية: 211
المدية: 172
ورقلة: 157
أم البواقي: 146
تيارت: 135
تيزي وزو: 131
عنابة: 115
الجلفة: 113
مـعـسـكـر: 103
بشار: 102
بسكرة: 97
باتنة: 93
غرداية: 89
سكيكدة: 86
عين تموشنت: 83
أدرار: 81
بومرداس: 81
الشلف: 72
خنشلة: 70
سيدي بلعباس: 69
تيسمسيلت: 67
مستغانم: 62
المسيلة: 57
البويرة: 55
الأغواط: 55
جيجل: 51
الوادي: 49
تبسة: 47
قالمة: 46
نعامة: 42
سوق أهراس: 38
غليزان: 38
ميلة: 34
الطارف: 22
البيض: 21
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 4
تمنراست: 3
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