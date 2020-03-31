كورونا.. مؤشرات إيجابية في مناطق من شمال إيطاليا!

سجل مستشفى ماجيوري بمدينة بارما شمال إيطاليا، انخفاضا في استقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة “repubblica”، أكد مسؤول بقسم الطوارئ، تسجيل انخفاض في إقليم إميليا رومانيا، لأعداد خدمة سيارات الإسعاف لحالات كورونا.

وأضاف ذات المسؤول، أن مدينة بياتشينزا سجل فيها يوم الأحد 57 خدمة إسعاف، مشيرا إلى أنه يلاحظ الانخفاض الكبير مقارنة بتسجيل 157 مهمة إسعاف منتصف مارس.

وقال المسؤول الإيطالي: “بلغنا الثلث مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوعين، إنها نتيجة إيجابية حقا، بعد سقوط الكثير من الضحايا في بياتشينزا”.

وفي ذات السياق، كانت هناك 75 مهمة إسعاف أمس في بارما، مقارنة مع 172 رحلة أثناء الذروة في 16 مارس.

كما سجلت في مدينة ريجيو إميليا 74 مهمة إسعاف، مقارنة بـ 119 رحلة في 23 مارس.