كورونا.. متحور “XBB” يثير القلق ونصائح صحية للوقاية منه

أثار انتشار المتحور الفرعي لفيروس كورونا “XBB” الهلع في بعض الدول، ما دفع السلطات الصحية العربية للتوعية بخطورته. وتقديم نصائح للوقاية منه بعد رصد بعض حالات الإصابة بالمملكة.

وتم رصد متحور “XBB” في 19 دولة حول العالم حتى الآن، هو متحور فرعي من أوميكرون ويحتوي على عدد من الطفرات المشتركة. وفقا لبيان لوزارة “الصحة السعودية”.

وينتشر متحور “XBB” بسرعة أكبر من بقية المتحورات، لكن ليس بنفس تكاثر المتحورات الرئيسية الأخرى من “أوميكرون”.

كما طالبت وزارة الصحة السعودية بـ”استكمال جرعات لقاح كوفيد 19، والحصول على الجرعات التنشيطية”. ما يوفر الحماية من المضاعفات الشديدة.

ونصحت بـ”لبس الكمامة”، خصوصا عند الإصابة بالعدوى. مشددة على أهمية ذلك لـ”كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة أو مناعية”. كما نصحت بالمحافظة على نظافة اليدين، للوقاية من انتشر المتحور الفرعي.

ومن جانبه أكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، متابعة الوزارة “كافة مستجدات جائحة كورونا”. وذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وحول المتحور الفرعي “XBB” ورصده في السعودية، قال إنه “لم تظهر مؤشرات ضراوة وشدة حتى الآن”. مشيرا إلى أهمية “استكمال لقاحات فيروس كورونا لأنها فعالة ضد المتحورات”.

وطالب الجمهور بـ”متابعة نصائح وإرشادات” وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”. وتطبيق الإجراءات الوقائية، وفقا لما ذكره في التغريدة. وكانت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، قد أشارت إلى ” رصد متحور “XBB” في عدد محدود من العينات الإيجابية”.

وأكدت في بيان، الاثنين، أن المتحورات الفرعية لـ”أوميكرون BA5 و BA2″ هي السائدة بنسبة تتجاوز 75 في المائة من العينات الإيجابية.