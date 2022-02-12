كورونا.. منحنى الإصابات في تنازل و19 ولاية لم تسجل بها أي حالة

إجتمع وزير الصحة ،البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، ظهر الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات بحضور الأمين العام للوزارة و إطارات من الإدارة المركزية.

وجاء هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية التقييمية الأسبوعية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا (كوفيد-19 ) ،

كما استمع الوزير، خلال اللقاء، الى آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية في مختلف الولايات. والتي اظهرت حالة من الإستقرار في عدد الإصابات الجديدة.

بالإضافة إلى التحكم في الضغط الذي تعرفه مختلف المؤسسات الصحية من حيث عمليات الفحص و الكشف.

كما أشاد الوزير بالمجهوذات المبذولة من قبل كافة الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم مدراء الصحة للولايات. والذين إلتزموا بتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي أسديت لهم. ضمن الإستراتيجية الإستباقية التي تم تسطيرها من قبل الوزارة الوصية.

ومنها تعلق برفع عدد الأسرة المخصصة سواءا للحالات الإستشفائية أو حالات الإنعاش. بالإضافة إلى توفير الكميات اللازمة من مادة الأكسجين الطبي و كذا الأدوية المخصصة لمرضي كوفيد-19.

كما حرص وزير الصحة البروفيسور بن بوزيد، على التأكيد بأنه وبالرغم من تسجيل استقرار ملحوظ وتحكم في الوضعية الوبائية. بفضل التسيير الجيد المنتهج في التعاطي مع الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19. سواء بين الفاعلين في قطاع الصحة او بين قطاع الصحة ومختلف القطاعات كالحماية المدنية و الداخلية و المجتمع المدني. إلا أن إتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الفيروس تبقى مطلوبة.

ويأتي ذلك، بالنظر إلى عدم توفر المعطيات الدقيقة والنهائية حوله. وإن أعرب خلال حديثه عن أمله في أن تكون هذه الموجة آخر الموجات التي يتم تسجيلها من فيروس كورونا، ومنه العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات.

بن بوزيد يطالب بالإسراع في تسليم المراكز الجديدة الخاصة بالإستعجالات الطبية

وفي هذا السياق ألح السيد الوزير على ضرورة الإسراع في العمل لتهيئة بعض المنشآت الجديدة للإستعجالات كونها واجهة القطاع.

كما طالب السيد الوزير مدراء الصحة لكل من ولاية برج بوعريريج، وهران، عنابة بضرورة الإسراع في تسليم المراكز الجديدة الخاصة بالإستعجالات الطبية لجميع التخصصات.

كما رافع السيد الوزير لصالح تحسين الخدمات المقدمة للمواطن جواريا. وذلك من خلال الرفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية وتزويدها بمختلف التخصصات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للموطن.