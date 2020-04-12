كورونا.. هذا هو المبلغ الأولي الذي ساهم به موظفوا إدارات وزارة التجارة

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن المبلغ المالي الأولي لمساهمات موظفي إدارات وزارة التجارة في عملية التضامن لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكتب رزيق، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، “لحد الساعة بلغت مساهمة حوالي 80% من موظفي إدارات وزارة التجارة المختلفة في عملية التضامن ، مبلغ 12.000.000،00 دج و 10000،00 دولار”.

وأضاف الوزير قائلا “تنتهي العملية يوم الاثنين ان شاء الله لكي يتم معرفة المبلغ النهائي ليتم تحويله ان شاء الله الى الحساب الرسمي للتضامن من طرف مختلف الإدارات و المؤسسات التابعة لوزارة التجارة”.