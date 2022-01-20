كورونا.. وزارة التكوين المهني تصدر تعليمة للمعاهد والمؤسسات

أرسلت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تعليمة لكل المؤسسات والمعاهد، حيث جاء فيها تعزيز التدابير الوقائية. كما طلبت الوزارة الالتزام بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد للوقاية من فيروس كورونا.

أما بخصوص قرار غلق المؤسسات التكوينية وتعليق الأنشطة التكوينية فقالت الوزارة التكوين، أنه يعود لتقدير مدراء المعاهد والمراكز. مع ضرورة مراعاة رزنامة الامتحانات وامكانية اعادة برمجتها للممتهنين والمتربصين والتلاميذ.

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وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي). ابتداء من الخميس.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية القرار جاء بعد الإجتماع الإستثنائي الذي ترأسه اليوم الرئيس تبون. لتقييم الوضع الوبائي في البلاد. وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الوزير الأول وزير المالية. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي الأجهزة الأمنية.

وعلى إثر التفشي السريع للإصابات، بكوفيد -19، خاصة في الوسط المدرسي، وعليه احترازيا، تقررمايلي:

تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، ابتداء من الخميس 20 جانفي 2022

كما امر الرئيس تبون ترك ترك قرار غلق الجامعات إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية كما ان قرار الغلق يجب أن يراعي رزنامة الامتحانات وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة.

ومن جهة أخرى قرر الرئيس تبو تشديد لرقابة على القادمين على متن رحلات جوية من الخارج مع اللجوء إلى تخفيض عدد الرحلات الجوية من الخارج إذا اقتضت الضرورة. وهذا بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بكورونا على متن بعض الرحلات.

كما امر الرئيس تبون يأمر بتوفير اختبارات الكشف بكل أنواعها وبكميات وافرة مع تسهيل اقتنائها لفائدة المواطنين في جميع مناطق البلاد وفي كل الظروف.