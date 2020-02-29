كورونا.. وزارة الصحة تعد مخطط اتصال استراتيجي لفائدة المواطنين

قامت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، بإعداد مخطط استراتيجي للاتصال، للوقاية من فيروس كورونا.

وعلمت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، من الوزراة، أنها أطلقت هذا المخطط، مباشرة بعد تنصيب جهاز المراقبة والإخطار والتصدي لكورونا في جانفي الماضي.

ويتضمن المخطط، وضع مركز استقبال المكالمات على الرقم الأخضر 3030، بكل من برج الكيفان ووزارة الصحة.

وأورد ذات المصدر، أن المركز استقبل منذ فتحه الخميس الماضي، مكالمات كثيرة للمواطنين يستفسرون حول هذا الفيروس المستجد.

ويتمثل المحور الثاني لهذا المخطط، في إعداد ومضات اشهارية، تبث عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والموقع الإلكتروني للوزارة.

بالإضافة إلى تحضير مطويات وملصقات سيتم توزيعها على مستوى النقاط الحدودية لفائدة المسافرين وعمال المطارات والموانئ والحدود البرية وغيرها.

كما وجهت الوزارة، تعليمة إلى كل مدراء الصحة عبر التراب الوطني، تحثهم فيها على تعزيز الاتصال لفائدة الجمهور وتنظيم لقاءات توعوية حول الأنفلونزا الموسمية وكورونا.

وكما تطرقنا إليه سابقا، فإن الوزارة ترسل بيانا يوميا إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية، لاطلاعهم على تطورات الوضع بالجزائر والعالم بخصوص كورونا.