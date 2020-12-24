كورونا: وفاة أزيد من 140 مهني من قطاع الصحة وإصابة 10 آلاف آخرين

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إن قطاع الصحة فقد أزيد من 140 مهني، منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وأضاف الوزير، خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، إن أزيد من 10 آلاف مهني من القطاع الصحي أصيبوا بالوباء.

وعبر المسؤول الأول عن القطاع الصحي، عن مدى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأكد بن بوزيد، إن عمل القطاع خلال هذه الجائحة، هو واجب إنساني يفرض علينا الصبر والمثابرة.

وأورد الوزير، إن عمال قطاع الصحة، قدموا حياتهم في سبيل إنقاذ حياة إخوانهم.

ومن جهة أخرى، أورد الوزير، أنه قد تم التركيز على ضرورة حماية المرضى غير مصابين بكورونا.

كاشفا عن تخصيص أكثر من 18 ألف سرير لمرضى كوفيد-19، على المستوى الوطني.

وحول سؤال يتعلق بإقتراح تخصيص مؤسسة خاصة لعلاج كوفيد-19، أكد الوزير إن هذا غير ممكن.

مشيرا إلى إن الإمكانيات المادية والبشرية حاليا، لا تسمح بإنجاز هكذا مشروع.