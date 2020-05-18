“كورونا” و”كاواساكي” يفتكان بأصغر ضحية في بريطانيا

توفي رضيع عمره 8 أشهر في بريطانيا، ليكون أصغر ضحايا فيروس “كورونا” في المملكة المتحدة التي سجلت أكثر من 34 ألف وفاة وما يزيد عن 240 ألف إصابة بالوباء.

وأكد الأطباء بأن الرضيع “ألكسندر بارسونز” توفي نتيجة مرض يسمى “متلازمة كاواساكي ” المرتبط بالإصابة بفيروس “كورونا”، ليصبح أصغر ضحية معروفة في بريطانيا لهذه المتلازمة النادرة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، نقلا عن أطباء، أن وفاة الطفل جاءت نتيجة التهابات في الأوعية الدموية ناجمة عن رد فعل الجهاز المناعي للإصابة بفيروس “كورونا”.

ومن الأعراض التي ظهرت على الطفل قبل وفاته، طفح جلدي يشبه حروق الشمس وارتفاع شديد في درجة الحرارة مع تورم في الغدد الليمفاوية، واحمرت يدايه وباطن قدميه.

للإشارة فإن هذا المرض النادر جدا يصيب الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 5 سنوات، لكن مع ظهور فيروس كورونا، فقد أصاب 200 طفل حتى سن 14 عاما.