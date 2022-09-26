كورونا يباغت رئيس وزراء إسبانيا

تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القضية الصحراوية. بعد أن تسبب في حدوث شرخ دبلوماسي مع الجزائر. ما أدى إلى تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار.

وطالب رئيس الحكومة الاسباني من الأمم المتحدة “بحل سياسي مقبول للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.

وفي تحليل الإعلام الاسباني قال إن موقف إسبانيا الذي حدث في مارس الماضي ، عندما أكدت حكومة بيدرو سانشيز لأول مرة. أن خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء كانت ” الأكثر جدية ومصداقية وواقعية “لحل الصراع. قد تغير خلال خطابه اليوم أمام الأمم المتحدة.

في هذا الصدد ، كرر سانشيز أطروحة الدبلوماسية الإسبانية لدعم التحول الجديد: “لا يمكننا جر الصراعات من الماضي”.

على الرغم من كل شيء، أوضح رئيس الوزراء أن إسبانيا تواصل دعم “العمل الأساسي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة” ستيفان دي ميستورا.

لم ينس بيدرو سانشيز أن يذكر أن حكومته ستستمر في دعم المواطنين الصحراويين في المخيمات.

https://twitter.com/i/broadcasts/1yNxaNodmjRKj

طالع أيضا:

إسبانيا تحاول إصلاح علاقاتها مع الجزائر