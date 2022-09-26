كورونا يباغت رئيس وزراء إسبانيا
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا.
وقال سانشيز عبر تويتر إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد-19، مضيفا أنه ألغى ظهوره في حدث اشتراكي. والذي يأذن ببداية الموسم السياسي الجديد بعد نهاية العطلة الصيفية.
ولم يذكر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ما إذا كانت لديه أعراض بالمرض. أو ما إذا كان سيلغي ارتباطات أخرى له الأسبوع المقبل. وقال: “سأستمر في العمل، مع اتخاذ جميع الاحتياطات”.
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تصريحات جديدة لسانشيز عن القضية الصحراوية.. هل ستتراجع إسبانيا عن دعم المغرب؟
تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القضية الصحراوية. بعد أن تسبب في حدوث شرخ دبلوماسي مع الجزائر. ما أدى إلى تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار.
وطالب رئيس الحكومة الاسباني من الأمم المتحدة “بحل سياسي مقبول للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
وفي تحليل الإعلام الاسباني قال إن موقف إسبانيا الذي حدث في مارس الماضي ، عندما أكدت حكومة بيدرو سانشيز لأول مرة. أن خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء كانت ” الأكثر جدية ومصداقية وواقعية “لحل الصراع. قد تغير خلال خطابه اليوم أمام الأمم المتحدة.
في هذا الصدد ، كرر سانشيز أطروحة الدبلوماسية الإسبانية لدعم التحول الجديد: “لا يمكننا جر الصراعات من الماضي”.
على الرغم من كل شيء، أوضح رئيس الوزراء أن إسبانيا تواصل دعم “العمل الأساسي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة” ستيفان دي ميستورا.
لم ينس بيدرو سانشيز أن يذكر أن حكومته ستستمر في دعم المواطنين الصحراويين في المخيمات.
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إسبانيا تحاول إصلاح علاقاتها مع الجزائر
قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس ، يوم أمس الاثنين، خلال زيارتها لمحطة الباسيتي الجوية، إن إسبانيا ستقيم دائما علاقات رائعة مع الجزائر.
وقال روبلز: “إسبانيا دولة تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع جميع البلدان. وقبل كل شيء ، نحن نتفهم أن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي منطقة أساسية وأساسية”.
وأضافت الوزيرة أن “إسبانيا ستبقي على الدوام علاقات جيدة مع الجزائر. لأن التزام إسبانيا هو أن تكون دولة رائدة وقادرة على الدفاع عن التعايش والتسامح”.
وقد قالت الصحافة الاسبانية أمس إن مدريد تعلق آمالها على زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ايمانويل ماكرون لمحاولة فك قيود الغاز. الذي تسبب في حظرها رئيس وزراءها بيدرو سانشيز، خاصة وأن أوروبا على موعد مع شتاء بارد.
وقالت إن الهدف الرئيسي من زيارة ماكرون الى الجزائر هذا الخميس، هو محاولة إيجاد طريقة للخروج من مشكلة إمدادات الغاز.
وأفادت الصحافة الاسبانية أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو محاولة إيجاد طريقة للخروج من المشكلة. التي تسيطر حاليًا على الاتحاد الأوروبي بأكمله وهو عدم وجود شحنة أكبر من الغاز وسط التهديد الروسي.
وقالت إن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز قد توصل إلى أن أحد الحلول الممكنة. لدخول الغاز الطبيعي المطلوب إلى كل أوروبا عبر إسبانيا. يتم حظره في خضم الأزمة مع الجزائر.
وأضافت الصحافة الأسبانية “كان من الممكن أن تكون إسبانيا الحل الواضح لأوروبا بأسرها لأزمة الطاقة الحالية. كما أن مدريد أخطأت في التسبب بأزمة مع الجزائر”.
وأضافت “تمتلك الجزائر خطي أنابيب للغاز ينتهي في إسبانيا ويغذي الاقتصاد الوطني بالغاز. ويسمح الآن بإرسال المزيد من الوقود إلى بقية أوروبا. لكن الجزائر أغلقته في أكتوبر من العام الماضي بسبب الأزمة مع المغرب. لكن بيدرو سانشيز اتفق في ذلك الوقت مع الجزائر على زيادة التدفق عبر خط الغاز الثاني”.
الآن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى هذا الغاز وكل وسيلة يمكن تصورها للحصول على الوقود. لمواجهة التهديد بقطع كامل وشامل للغاز من روسيا.