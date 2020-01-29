“كورونا” يتسبب في إضعاف أحد أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في البلاد

كشفت إدارة مدينة ووهان في بيانات لها، أن المدينة التي تعتبر مركز الوباء الناتج عن سلالة فيروس كورونا الجديد، هي واحدة من أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في الصين، حيث تعد المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، مركزًا مهمًا للنقل واللوجستيات في وسط البلاد.

وبحسب مانقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأخبار، فإن بيانات إدارة المدينة، قد كشفت ازدهار اقتصاد ووهان في عام 2018 إلى 224 مليار دولار ، أي ما يعادل 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الصيني،

وكانت بعض الشركات التي كانت تعمل في المدينة العام الماضي من بينها ميكروسوفت وساب ومجموعة السيارات الفرنسية بي اس ايه قد اضطرت إلى إيقاف العمليات بسبب الحجر الصحي الذي تفرضه السلطات الصينية على ووهان، وكذلك على 11 مركزًا حضريًا.

ويعد قطاع السيارات واحد من أكثر القطاعات تمثيلا في ووهان، ولكن في السنوات الأخيرة قامت المدينة أيضا باستثمارات قوية تهدف إلى تحقيق مكانة مركز التكنولوجيا الدولي.

كما تمثل السياحة أيضا أحد أركان اقتصاد ووهان، حيث استقبلت مدينة وسط الصين العام الماضي 319 مليون سائح، مما حقق إيرادات بلغت 357 مليار يوان