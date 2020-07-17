“كورونا” يستفحل في أمريكا.. أكثر من 77 ألف حالة جديدة في يوم!

كسرت الولايات المتحدة الأمريكية، في آخر 24 ساعة، كل الأرقام الممكن تسجيلها في عدد الإصابات بوباء “كورونا” متعدّية سقف الـ 77 ألف حالة جديدة.

وذكر موقع “روسيا اليوم” عن تقرير وكالة “رويترز”، بأن أمريكا تجاوزت “رقمها العالمي” المسجل يوم الجمعة الماضي عندما عرفت 69070 حالة، مسجلة 77217 إصابة جديدة.

وارتفعت حالات الوفيات الإجمالية إلى أكثر من 138 ألف وفاة بزيادة 969 حالة وفاة جديدة، توزّعت بكثرة على ولايات تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا وأريزونا.

كما ارتفعت الحالات الإجمالية للإصابات في أمريكا إلى 3 ملايين و 576 ألف و 157 حالة، آخذة الرصيد الأكبر من مجموع ما سجّل حتى الآن في العالم المقدر بـأكثر من 13.5 مليون حالة.

للإشارة، فقد حذّر كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن أمريكا ستشهد معدلا يوميا يفوق 100 ألف حالة إصابة إن لم تتخذ الخطوات الصحيحة للحدّ من انتشار الوباء.