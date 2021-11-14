كورونا يستهدف مرضى السكري وغير الملقحين معرضين للخطر

أفاد البروفيسور رشيد مالك رئيس مصلحة الطب الداخلي بمستشفى سطيف، أن فيروس كورونا يستهدف مباشرة مرضى السكري. كما أن المصابين بالسكري وغير ملقحين ضد كوفيد-19 هم أول ضحاياه.

وقال مالك في حديثه لـ “إذاعة سطيف“، أن مناعة مرضى السكري قليلة، والكوفيد يتمكن منهم بسهولة. مشيرا إلى أن غير الملقحين كانوا أكثر فئة يدخلون المستشفى وقاعات الإنعاش، وأكثر وفيات.

وتابع البروفيسور وهو ممثل الجزائر في الفدرالية العالمية لمرضى السكري، أن مرض السكري لابد من أخذهم الجرعة الثالثة من اللقاح. وقال أن الجرعة الثالثة ستحميهم أكثر من نقص المناعة بعد أشهر من التلقيح.

مرضى السكري يتزايد عددهم بشكل مقلق في السنوات الأخيرة

قال البروفيسور مالك، أن نسبة المرضى بالسكري تتزايد بشكل مقلق في السنوات الأخيرة لا سيما عند الشباب، الأطفال و الكبار. مشيرا أن النسبة بلغت 14,4 % في الجزائر اي ما يقارب 3 ملايين مصاب. كما أن الأرقام سترتفع حسب تقارير منظمة الصحة العالمية لتزيد عن 4 ملايين في السنوات القادمة.

ويرجع ذات المتحدث أسباب إرتفاع الإصابات بمرض السكري إلى السمنة بالدرجة الأولى، والتي أصبحت ظاهرة غريبة خاصة لدى الشباب.

وعن المعرضين للإصابة بمرض السكري قال البروفيسور مالك، أن مرضى الكوليسترول والضغط الدموي أكثر عرضة للإصابة. كما أن المرأة الحامل التي تضع مولود يزن 4 كغ معرضة بشدة للإصابة بالسكري.

كما أن عامل الوراثة يلعب دورا في الإصابة بالسكري بنسبة تفوق 50 بالمائة. إذ أن كل من لديه فرد في العائلة مريض بالسكري، بعد سنوات يصاب هو ايضا بعامل الوراثة.

كيف نحارب السكري..

قال البروفيسور مالك، أن ممارسة الرياضة والمشي يقللان من خطر المرض. لذلك ضروري وإجباري المشي لنصف ساعة يوميا على الأقل للجميع دون استثناء.

كما تعمل الجزائر في السنوات الأخيرة بكل جهد لتحسين ظروف مرضى السكري. والتكفل بهم خاصة بالنسبة للأطفال وضمان تعليمهم بشكل عادي وممارسة الرياضة كذلك مهم لهم.

ودعا البروفيسور إلى ترويج ثقافة غذائية صحية تحافظ على سلامة أبداننا. بعيدا عن اكل “الفاستفود” فهو سبب رئيسي للسمنة ومنه للسكري والأمراض.

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