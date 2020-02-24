كورونا يصل الخليج.. إصابات في البحرين والكويت

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا بين العائدين من إيران، فيما سجلت البحرين أول إصابة بالفيروس.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن وزارة الصحة الكويتية، أن الفحوص التي أجريت على القادمين من إيران أظهرت وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الوزراة في بیان لها، إن الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 سنة.

أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة، ویبلغ من العمر 21 عاما.

وأشارت الوزارة، إلى أن ھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض، وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الھیئة الطبیة.

وفي المنامة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا.

وأوردت الصحة البحرينية إن المصاب مواطن بحريني قادم من إيران.

مشيرة إلى أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن، بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، وتم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز صحي في العاصمة المنامة.